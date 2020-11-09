شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يقفز بأكثر من 9% و"برنت" أعلى 42 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين بشكل قوي مدعومة بإعلان شركة "فايزر" عن فاعلية لقاحها الواعد للوقاية من فيروس كورونا.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأشاد الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" بما تم التوصل إليه مشيراً إلى أنه شكل فريق أزمة لمواجهة جائحة كورونا فيما صرحت نائبته "كامالا هاريس" بأنه يجب القضاء على أزمة كورونا وبناء الاقتصاد.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 92.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، قفزت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 9.1% إلى 40.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 8.1% إلى 42.6 دولار للبريل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.