شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع بدعم من انتعاش النفط وأنباء لقاح كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين وسط ارتفاع واسع النطاق للنفط فضلا عن أنباء إيجابية تتعلق بلقاحات فيروس كورونا.



وأعلنت شركة "فايزر" الأمريكية أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وأضافت الشركة الأمريكية بأن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح أثبتت فاعلية قوية في الوقاية من الفيروس التاجي الأمر الذي يمهد لإقرار استخدامه وطرحه بنهاية العام الجاري وإنتاج أكثر من مليار جرعة بنهاية الربع الأول من عام 2021.



وفي سوق النفط، قفزت العقود الآجلة لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.4% إلى 40.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.3 دولار وأقل سعر عند 37.1 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 9.2% إلى 43.1 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 39.4 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 0.7703، وسجل أعلى سعر عند 0.7737 وأقل سعر عند 0.7660.