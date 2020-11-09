اكتمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي أمس استكمال تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيسها، إذ يعد تأسيس الشركة أحد نتائج برنامج التخصيص في قطاع المياه.

وستحقق الشركة الجديدة - التي تملكها الدولة - نقلة نوعية في سبيل تكامل أعمال قطاع المياه، وذلك بالعمل على أسس تجارية، لتعظيم الاستفادة من الأصول ورفع كفاءة الإنفاق، وتقليل التكاليف ضمن سلسلة الإمداد في القطاع.

وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة، والتي يبلغ حجم أطوالها حاليا أكثر من 8400 كلم لنقل ما يزيد على 7 ملايين م3 من المياه المحلاة يوميا لتغذية مختلف المناطق، إلى جانب ابتكار حلول جديدة في مجالات تقنيات وأبحاث المياه، في واحدة من أهم خطوات التحول التي يشهدها قطاع المياه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح الفضلي أن تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه يعد خطوة مهمة، تساهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، كما تساهم في تحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد على 60 مليار ريال من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشاريع المستقبلية.

تطوير الإمداد

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة شركة نقل وتقنيات المياه، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبدالله العبدالكريم أن تأسيس الشركة سيسهم في تطوير سلسلة الإمداد في قطاع المياه، لتقوم بإدارة وإنشاء وتطوير أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه وتشغيلها بأطوال حالية تصل لأكثر من 8400 كلم، إضافة إلى ما يزيد على 3000 كلم من أنظمة وخطوط النقل الجديدة الجاري تنفيذها لخدمة المستفيدين لتكون بذلك السعات الكلية المتاحة لنقل المياه ما يزيد على 17 مليون م3 من المياه يوميا بما يساهم في تحقيق مستهدفات خطة العرض والطلب على المياه في المملكة، مع الحفاظ على التميز التشغيلي ورفع الكفاءة، وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة.

زيادة الكفاءة

وأضاف أن الشركة وبالعمل مع شركائها في قطاع المياه ستعمل على تحقيق إنجازات جديدة وبكوادر وطنية سعودية بنسبة تتجاوز 97%، سيصبح القطاع معها قادرا على ضمان موثوقية الأعمال والنمو والاستدامة في تقديم الخدمات، وزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك تحقيق عدد من فرص النمو وزيادة الكفاءة وخفض التكاليف عبر استخدام عدد من الأدوات منها الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الذاتي للمشاريع بما يساهم في مواكبة الخطى المتسارعة للتنمية وتلبية طلبات الإمداد.

وبين العبد الكريم أن شركة نقل وتقنيات المياه ستساهم إيجابا على جودة الحياة من خلال المساهمة في تطوير الخدمات والبنى التحتية لإسناد ونقل وخزن المياه، والحرص على دعم قطاع المياه بتوافر الكوادر الوطنية المتخصصة عبر حزمة برامج تدريب وتأهيل هندسية ومهنية، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقديم تقنيات جديدة لمنظومة قطاع المياه، ولتستمر المملكة رائدة عالميا في قيادة توجهات إنتاج المياه ونقلها بما يساهم في خلق آفاق جديدة في خدمات المياه على مستوى العالم.

شركة نقل وتقنيات المياه

شركة تملكها الدولة

تعمل على أسس تجارية

تديرها كوادر وطنية بنسبة تتجاوز 97%

تتولى إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين المياه

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