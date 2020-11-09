إتقان العقارية تبدأ البيع بمخطط «درب الحرمين» في جدة

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وأوضحت «إتقان العقارية» أن المخطط تبلغ مساحته الإجمالية 1,379,739م2، وتقدر قيمته السوقية بأكثر من خمسة مليارات ريال، ويعد واجهة الاستثمار العقاري بمدينة جدة، بموقعه الحيوي، وبجوار ملتقى لأهم الطرق الرئيسة بالمدينة، ويعد فرصة سانحة للاستثمارات الآمنة وذات العوائد الربحية الكبيرة.وأشار رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز الرشيد إلى أن «درب الحرمين» يصنف من المخططات النموذجية مكتملة الخدمات، وذات التصاميم الحديثة، والمواصفات الفنية، حيث يحوي أراضي سكنية، وأراضي تجارية، وأراضي تجارية سكنية، وأراضي تجارية محورية، إلى جانب مجموعة مرافق متميزة بخدماته المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي.
وذكر الرشيد أن المخطط يضم أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، إضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة، ويكتسب المخطط أهمية كبرى لوقوعه وسط مدينة جدة وفي منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين، وجوار جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، إضافة إلى قربه من أهم المراكز التجارية، مما يجعله مركزا استثماريا وسكنيا واعدا، في المجالات الفندقية والتجارية والسكنية والصحية والتعليمية وغيرها.
ودعت شركة إتقان العقارية، المسوق الحصري للمخطط، رجال الأعمال والمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين إلى زيارة المخطط للتعرف أكثر على مميزاته.
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