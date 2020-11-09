هيئة الاتصالات تدعو المستثمرين للاستثمار في الأقمار الصناعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مدير إدارة التراخيص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور خالد الصالح، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في قطاع الأقمار الصناعية والاستضافات الفضائية، والاتصالات الصوتية، مشيرا إلى وجود باقات فرص استثمارية متعددة لدى الهيئة، يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع الهيئة أو منصة «مراس» التي تهدف لتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، لافتا إلى وجود فرصة استثمارية، حيث ينتهي التقديم للحصول على التراخيص سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي في 10 ديسمبر المقبل، وهي ترخيص تقديم الخدمات المشغلة الافتراضي.

الحفاظ على المعلومات

وأشار الصالح خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر «zoom» بعنوان «تراخيص الاتصالات»، إلى أن الهيئة تعمل على توطين الاستضافات والسيرفرات على أن تكون داخل المملكة بدلا من أن تكون خارج المملكة مثل (أمازون، مايكروسوفت، كلاوود) خاصة في مجال التطبيقات والخدمات المعلوماتية من أجل الحفاظ على أمن المعلومات للمشتركين من خلال مقدمي خدمات الحوسبة السحابية، لافتا إلى وجود تنسيق بين الهيئة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الشأن.

التمديد لشركات التوصيل

وفيما يخص تمديد فترة السماح لشركات التوصيل والتطبيقات للاستضافة خارج المملكة، قال هذا يعرض على أصحاب الاختصاص وتتم دراسة المعوقات لعدم الاستضافة داخل المملكة وأسباب التعثر في استضافة السيرفرات داخل المملكة، مشيرا إلى أن متطلبات الحصول على التراخيص متى ما اكتملت تتم دراستها في فترة لاتتجاوز 15 يوم عمل ولا سيما أن هناك بعض التراخيص مرتبطة بجهات أخرى يتم التنسيق معها، مما يجعل الفترات تطول.

87 مليارا إيرادات

وأشار إلى إحصائية قامت بها الهيئة تمت في الربع الثاني من عام 2020 تبين حجم سوق الاتصالات في المملكة، حيث بلغ إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في الربع الثاني من عام 2020 حوالي 78.8 مليار ريال، ومستوى ربحية شركات الاتصالات 11.5 مليار ريال، ومستوى الاستثمارات الرأسمالية لشركات الاتصالات 16.3 مليار ريال، وبينت الإحصائية أن إجمالي الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغ 44.115 مليون اشتراك، ونسبة الانتشار لخدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان وصلت إلى 128.9%.

95 % انتشار الإنترنت

ولفت إلى أن نسبة امتلاك الهاتف الذكي على مستوى السكان 93.49%، ونسبة انتشار استخدام الإنترنت على مستوى السكان 95.7%، وكانت نسبة الحصص السوقية لشركات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (الإيرادات) 3.29%، وجاءت نسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت عالي السرعة على مستوى المساكن 34.6%.