145 % ارتفاع أرباح الدوائية في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «الدوائية» في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 145% إلى 62.5 مليون ريال، مقابل 25.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة أرباحا بمقدار 130.2 مليون ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى 2020، مقارنة بخسائر 195.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2019.

وبحسب نتائج الشركة المالية، بلغ الربح التشغيلي 66.4 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 47 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 42%، فيما بلغ إجمالي الربح 200 مليون ريال خلال الربع الثالث مقابل 171 مليون ريال خلال الربع

المماثل بنمو 17%.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 10.5%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، ويرجع ذلك إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات قطاع التصدير بشكل رئيس. كذلك حققت الشركة خلال الربع الثالث ارتفاعا في إجمالي الربح بنسبة 17.3%، نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري، والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الإنتاج، ونتيجة لذلك فقد ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 41.8% وصافي الربح بنسبة 144.9% خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

كما أرجعت تحقيق الأرباح خلال الأشهر التسعة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 4.2%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات التصدير خلال الفترة الحالية.

كذلك حققت الشركة خلال الأشهر التسعة ارتفاعا في إجمالي الربح بنسبة 34.6%، نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري، والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الإنتاج، نتيجة لذلك ولانخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 6% فقد ارتفع الربح التشغيلي وصافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.