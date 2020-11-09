شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع عقب أنباء لقاح "فايزر" ورغم صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعىر النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن أصول المخاطرة والمعادن الصناعية تلقت دعما من أنباء إيجابية تتعلق بلقاح شركة "فايزر".



كانت "فايزر" قد أعلنت في وقت سابق اليوم بأن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



ومن شأن هذه الأنباءتقديم المزيد من الدعم للأسواق والمستثمرين نظرا لأن تلاشي أزمة كورونا يعني عودة الانتعاش الاقتصادي العالمي وارتفاع الطلب على السلع.



وهدأت الأسواق نوعا ما بعد تبدد الضبابية المحيطة بانتخابات الرئاسة الأمريكية والإعلان عن فوز الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 03% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 15:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.18 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 3.20 دولار وأقل سعر عند 3.15 دولار.