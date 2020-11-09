شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 1000 نقطة بعد أنباء إيجابية بشأن لقاح "فايزر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الإثنين مستفيدة من الأنباء الإيجابية التي أعلنتها شركة "فايزر" حول لقاحها الواعد المضاد لفيروس كورونا.



وكشفت شركة "فايزر" الأمريكية عن أن اللقاح الذي تطوره بالتعاون مع شركة "بيونتك" الألمانية قد أثبت فاعلية بنسبة 90% في الوقاية من فيروس كورونا.



وتلاشى عدم اليقين في الأسواق العالمية بعد إعلان فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وذلك رغم أن الرئيس المنتهية ولايته "دونالد ترامب" أكد وجود تزوير تعهد باللجوء للقضاء.



كانت بيانات قد أظهرت الأسبوع الماضي إضافة الاقتصاد الأمريكي أكثر من 600 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي وانخفاض معدل البطالة.



وعلى صعيد التعاملات، قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.8% (ما يعادل 1100 نقطة) إلى 29416 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 12045 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2.9% (ما يعادل 102 نقطة) إلى 3611 نقطة.