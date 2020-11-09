شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر جو تتراجع 42% بالربع الثاني للانخفاض في تكلفة الخدمات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة إتحاد عذيب للإتصالات "جو"، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تراجع خسائرها بنسبة 42.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 31 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر- قبل الزكاة- بلغ 12 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 20.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة تراجعت الخسائر إلى الانخفاض في تكلفة الخدمات ومصاريف البيع والتسويق ومصاريف الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة في الذمم المدينة التجارية والمصروفات العمومية والادارية والمصاريف التمويلية.

كذلك حققت الشركة تراجعاً في الخسائر التشغيلية إلى 8.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 15.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات بنسبة 22%، إلى 67.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 86.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 52.7 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 بلغ 12.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 31.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.