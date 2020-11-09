شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الأبحاث والتسويق ترتفع 10% بالربع الثالث لتراجع المصروفات البيعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 10.1% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 76.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 69.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 111.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 96.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع الربح التشغيلي، وذلك نتيجة لانخفاض مصاريف البيع والتسويق والعمومية والإدارية.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 578.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 706.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 216.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 140 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 165.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.