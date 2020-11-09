شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الكثيري تتراجع 36% بالربع الثالث لارتفاع المصروفات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة الكثيري القابضة، المُعلنة اليوم الإثنين، تراجعاً في الأرباح بنسبة 36.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 2.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 4.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والمصاريف العمومية والإدارية التي تحملتها الشركة نتيجة للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الشركة بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19.

وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 18 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 11.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 2.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 7.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.