شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح البابطين تتراجع 27% بالربع الثالث لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن التراجع في الأرباح بنسبة 26.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 20.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 22.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 29.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 19.3% مع ارتفاع مصروف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وتراجعت المبيعات إلى 353.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 437.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 52.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 36.7 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 40.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.