شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يقفز قرابة 10% بعد أنباء إيجابية عن لقاح فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" من ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين ليقفز قرابة 10% مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بعد أنباء إيجابية عن لقاح مرشح بقوة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، عزز المعنويات بجميع أسواق المال العالمية المرتفعة بالفعل بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع خام بنسبة 9.75% إلى مستوي 43.46$ للبرميل الأعلى منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 39.60$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.48$.

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ، بعد تزايد عملية الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا فى أوروبا.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثالثة أسابيع الأسابيع الأخيرة ، بفضل تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "Pfizer" وشركة "BioNTech" الألمانية للتكنولوجيا الحيوية يوم الاثنين إن لقاح فيروس كورونا الخاص بهما كان فعالا بنسبة تزيد عن 90% فى الوقاية من العدوى وفقا للبيانات الأخيرة لتجارب المرحلة النهائية.

Advertisements

بعد انتخابات متوترة ومشتعلة ، تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من انتزاع رئاسة الولايات المتحدة من الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب" بعد الحصول على 290 صوتا من المجمع الانتخابي.

ليصبح بذلك جو بايدن الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ،والأكثر حصولا على أصوات الناخبين الأمريكيين فى تاريخ البلاد متجاوزا عتبة 75 مليون صوت ،الأمر الذي قوبل بارتياح كبير فى معظم أسواق المال العالمية.

حيث من المتوقع أن يساعد بايدن كثيرا على إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة ، بهدف دعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

والمتوقع أيضا أن تتخذ إدارة بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ، بما يعني انحسار الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يصب فى صالح الاقتصاد العالمي.

وبعد إعلان فوزه بالانتخابات سارع جو بايدن وفريقه بالعمل على معالجة الأزمة الصحية المتفاقمة فى البلاد ، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة حاجز 10 مليون إصابة بفيروس كورونا على حسب إحصاء وكالة "رويترز".