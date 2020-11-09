شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين بفعل مخاوف النزاع القضائي حول الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، مع تنامي عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بفعل مخاوف النزاع القضائي حول انتخابات الرئاسة الأمريكية ، وعدم اعتراف الرئيس الحالي "دونالد ترامب " بالخسارة أمام المرشح الديمقراطي "جو بايدن".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25 % إلى مستوى 92.45 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.23 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.13 نقطة الأدنى منذ الأول من أيلول/سبتمبر الماضي.

أنهي المؤشر تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.4% ،فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تقدم جو بايدن فى سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية ،وبعد بيانات أظهرت إضافة الاقتصاد الأكبر فى العالم وظائف فى تشرين الأول/أكتوبر أفضل من توقعات الخبراء.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد مؤشر الدولار نسبة 1.75% ، فى ثاني خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، وبأكبر خسارة أسبوعية منذ آذار/مارس الماضي ، بفعل تباطؤ الطب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

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خاصة مع تسعير أسواق المال العالمية فرص أكبر لفوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية ، حيث من المتوقع إن يعمل بايدن على إقرار تحفيز مالي ضخم فى البلاد لدعم الاقتصاد فى مواجهة أضرار جائحة كورونا ، مع اتخاذ نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

تجاوز جو بايدن عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت ،عقب تقدمه المذهل فى ولاية بنسلفانيا والفوز بها رسميا على حسب القوانين الخاصة بالولاية ،وبنسلفانيا تمثل 20 صوتا من المجمع الانتخابي .

وفى نفس الوقت فاز بايدن بولاية نيفادا التي تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، ليقفز إجمالي أصوات جو بايدن من 264 صوتا إلى 290 صوتا ، ليصبح رسميا الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

وحتى الآن لا يعترف الرئيس الجمهوري الحالي "دونالد ترامب " بالهزيمة ،ومصرا على تحول الانتخابات إلى صراع قضائي ، حيث ينتظر ما سوف تسفر عنه القضايا التي تم رفعها لإعادة فرز الأصوات فى الولايات المتأرجحة ،والتي فاز بها بايدن بنتائج متقربة مع ترامب.