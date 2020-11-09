شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق الأهداف الكاملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل حاد لينجح بتحقيق هدفنا الممتد عند 41.30 بعد ظهور أنباء عن التوصل لعلاج لفايروس كورونا، وقد يشهد السعر مزيد من الارتفاع في حال نجح بتخطي المستوى المذكور، لتمتد الأهداف الإيجابية إلى 43.75، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 37.70 والثبات دونه.

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