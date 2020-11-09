شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الفضة بشكل قوي ليكسر مستوى 25.06 ويتجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لزيارة مستوى 23.60 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 22.13 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 26.00 والثبات فوقه.

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