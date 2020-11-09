شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يتكبّد خسائر قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر الذهب بشكل حاد بعد الأنباء عن اقتراب الحصول على لقاح لفايروس كورونا، ليكسر مستويات 1934.86 ثم 1901.80 ويقترب من حاجز 1860.90 الأكثر أهمية للتداولات قصيرة الأمد، مع الإشارة إلى أن مواصلة الانخفاض وكسر هذا المستوى سيسبب تحولاً مهماً في الاتجاه نحو الانخفاض للتوجه نحو مناطق 1800.00 مبدئياً، بينما الارتقاء فوق 1934.86 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد من جديد.

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