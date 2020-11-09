أسعار النفط ترتفع بنحو ثمانية في المائة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، بعد أخبار نجاح لقاح ضد فيروس كورونا، بالإضافة لذلك لقيت الأسعار دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان بشأن اتفاق “أوبك+”.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت مكة، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7.4% إلى 39.89 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 8% إلى 43 دولارا للبرميل.

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وأعلنت شركتا Pfizer وBioNTech، عن انتهاء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاحهما لفيروس كورونا بنجاح، ما عزز حالة التفاؤل في الأسواق.

وفي وقت سابق صرح وزير الطاقة السعودي بأن اتفاق “أوبك+” بشأن تخفيضات إنتاج النفط يمكن تعديله كما حدث في السابق إذا كان هناك إجماع بين أعضاء مجموعة المنتجين غير الرسمية.

وقال في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أجرينا تعديلا، وأعتقد أنه بالتشاور مع أصدقائنا، وبعضهم حاضرون هنا وبعضهم غير ذلك، لكني أعلم مدى صدق التزامهم بمبدأ التعديل”.