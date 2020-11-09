شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن ذروة شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى توقف هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 5.1% إلى مستوي 24.37$ ، من مستوي الافتتاح عند 25.68$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 26.00$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالعملة الأمريكية.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 8.3% ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ أوائل آب/أغسطس الماضي ، بدعم الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي فى ظل تطورات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.25% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين 92.13 نقطة المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، عاكسا توقف صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

فبعد نجاح المرشح الديمقراطي "جو بايدن" فى حسم انتخابات الرئاسة المتوترة فى الولايات المتحدة بعد الحصول على 290 صوتا من المجمع الانتخابي ، غير أن الرئيس الجمهوري الحالي "دونالد ترامب" لا يزال مصرا على عدم الاعتراف بالهزيمة ،فى انتظار ما سوف تسفر عنه القضايا التي تم رفعها لإعادة فرز الأصوات فى الولايات المتأرجحة ،والتي فاز بها بايدن بنتائج متقربة مع ترامب.