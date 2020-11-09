شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوى فى شهرين بعد فوز بايدن رسميا بالرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين لأعلى مستوى فى شهرين ، لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالجلسة السابقة ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، بصدد تحقيق سادس مكسب فى غضون السبع جلسات الأخيرة ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، بعد فوز المرشح الديمقراطي" جو بايدن" رسميا بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

صعد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.5% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 374.25 نقطة الأعلى منذ 2 أيلول/سبتمبر الماضي ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الست جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

وعلى صعيد كامل جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 6.75% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على الأسواق مع اقتراب فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، مسجلا أعلى مستوى فى شهرين ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع قرابة 3.0% ، عقب فوز بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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تجاوز جو بايدن عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت ،عقب تقدمه المذهل فى ولاية بنسلفانيا والفوز بها رسميا على حسب القوانين الخاصة بالولاية ،وبنسلفانيا تمثل 20 صوتا من المجمع الانتخابي .

كما فاز بايدن بولاية نيفادا التي تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، ليقفز إجمالي أصوات جو بايدن من 264 صوتا إلى 290 صوتا ، ليصبح رسميا الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

من المتوقع أن يساعد فوز بايدن كثيرا فى إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والمتوقع أيضا أن يتخذ بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 4.0% ،لتسجل مستوي قياسي جديد قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة منخفضا بأقل من 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمس جلسات الأخيرة ، ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.6% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 1.5% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 1.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2%.