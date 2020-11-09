شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى شهرين بعد أن أصبح "جو بايدن" الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى شهرين ، استنادا على هبوط الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، بعد أن أصبح المرشح الديمقراطي "جو بايدن" الرئيس الـ 46 فى تاريخ الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار الذهب قرابة 0.6% إلى 1,965.55$ الأعلى منذ 16 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,954.26$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,952.67$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار صعود معظم أسعار المعادن المقومة بالدولار الأمريكي.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.8% ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي ، بدعم الهبوط الحاد فى مستويات الدولار الأمريكي ،بالتزامن مع نشاط شراء المعدن كملاذ آمن فى ظل الانتخابات المتوترة فى الولايات المتحدة.

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انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 92.13 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الهبوط فى مستويات الدولار الأمريكي ، بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

تجاوز جو بايدن عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت ،عقب التقدم المذهل الذي حققه المرشح الديمقراطي فى ولاية بنسلفانيا ،والفوز بها رسميا على حسب القوانين الخاصة بالولاية ،وبنسلفانيا تمثل 20 صوتا من المجمع الانتخابي.

وفى نفس الوقت فاز بايدن بولاية نيفادا التي تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، ليقفز إجمالي أصوات جو بايدن من 264 صوتا إلى 290 صوتا ، ليصبح رسميا الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 7.88 طن متري ، بأكبر زيادة يومية منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,260.30 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.