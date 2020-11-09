شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بأكثر من 2.5% بعد أن انتزع "جو بايدن" الرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5% بالسوق الأوروبية يوم الاثنين بصدد تحقيق أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد أن انتزع رسميا المرشح الديمقراطي "جو بايدن " رئاسة الولايات المتحدة من الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب" ، معززا شهية المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، مع تجدد آمال تعاف مستويات الطلب العالمي على الوقود ، خاصة فى ظل الاحتمالات القوية لانحسار توترات التجارة العالمية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.6% إلى مستوي 38.37$ ، من مستوى الافتتاح عند 37.38$، وسجل أدنى مستوي عند 37.20$ ،وصعد خام بنسبة 2.7% إلى مستوي 40.66$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 39.60$ ، وسجل أدنى مستوي عند 39.48$.

عند تسوية الجمعة ، فقد الخام الأمريكي نسبة 2.9% ، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد المخاوف حيال الطلب العالمي على الوقود ، بعد تزايد عملية الإغلاق المرتبطة بالموجة الثانية لفيروس كورونا فى أوروبا.

وعلى صعيد كامل تعاملات الأسبوع الفائت ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا بمتوسط 4.5% ، فى أول مكسب أسبوعي فى غضون الثالثة أسابيع الأسابيع الأخيرة ، بفضل تسعير الأسواق فرص أكبر لفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

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بعد انتخابات متوترة ومشتعلة ، تمكن المرشح الديمقراطي جو بايدن من انتزاع رئاسة الولايات المتحدة من الرئيس الحالي الجمهوري "دونالد ترامب" بعد الحصول على 290 صوتا من المجمع الانتخابي.

ليصبح بذلك جو بايدن الرئيس رقم 46 فى تاريخ الولايات المتحدة ،والأكثر حصولا على أصوات الناخبين الأمريكيين فى تاريخ البلاد متجاوزا عتبة 75 مليون صوت ،الأمر الذي قوبل بارتياح كبير فى معظم أسواق المال العالمية.

حيث من المتوقع أن يساعد بايدن كثيرا على إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة ، بهدف دعم أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم فى مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

والمتوقع أيضا أن تتخذ إدارة بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارية العالمية ، بما يعني انحسار الصراع التجاري مع الصين ثاني أكبر اقتصاد فى العالم ، الأمر الذي يصب فى صالح الاقتصاد العالمي.

وبعد إعلان فوزه بالانتخابات سارع جو بايدن وفريقه بالعمل على معالجة الأزمة الصحية المتفاقمة فى البلاد ، بعدما تجاوزت الولايات المتحدة حاجز 10 مليون إصابة بفيروس كورونا على حسب إحصاء وكالة "رويترز".