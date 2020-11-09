جوجل يتراجع من أعلى مستوياته على الإطلاق – تحليل – 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بعدما استطاع الإغلاق عند مستوى قياسي جديد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.09% بما يعادل -1.62 نقطة ليستقر على سعر 1,761.75 دولار، ليجني السهم بهذا الانخفاض أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه تجميع بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع وتسجيل مستويات قياسية من جديد، كما يحاول أيضاً تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,732.01، ليستهدف مستوى المقاومة 1,818.58.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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