شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يظهر المزيد من العلامات السلبية – تحليل – 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -0.29 نقطة ليستقر على سعر 45.39 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى الدعم المحوري 43.62، طيلة ثبات مستوى المقاومة 48.39.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط