شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت ينقذ نفسه من خسائره المبكرة – تحليل – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تراجع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته المبكرة في آخر جلساته، مسجلاً أدنى سعر له عند 217.97، ارتد منه ارتفاعاً لينجح بتحويل تلك الخسائر إلى مكاسب في نهاية التداولات بنسبة بلغت 0.19% بما يعادل 0.43 نقطة ليستقر على سعر 223.72 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما يستفيد من الدعم الإيجابي المقدم من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 216.26، ليستهدف مستوى مقاومته القياسي 232.80.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد