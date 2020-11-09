شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يستعد لمهاجمة مقاومته القياسية – تحليل – 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إنيفيديا (NVDA) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 589.15، محققاً مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.84% بما يعادل 16.08 نقطة ليستقر عند سعر 582.48 دولار، وذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 589.15، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 661.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد