باي بال وسط توقعات إيجابية بعد تخلصه من الضغوط السلبية – تحليل – 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم شركة باي بال (PYPL) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وأيضاً ليحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.89% بما يعادل -1.83 نقطة ليستقر على سعر 202.73 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع الدعم الإيجابي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بعدما نجح في التخلص من ضغطه السلبي في وقت سابق. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القياسي 216.05 استعداداً لمهاجمته. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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