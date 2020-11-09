شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب 0.7300، ويحتاج السعر للحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع التداولات لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو مستويات 0.7325 ثم 0.7413 التي تمثّل أهدافنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.7325 لتحقيق هذه الأهداف.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد