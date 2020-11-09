شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 40.23 وحافظ على ثباته فوقه، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يلتقي مع المستوى المذكور ليضيف مزيد من القوة إليه، بانتظار التوجه نحو مستويات 41.50 ثم 43.00 كمحطات رئيسية تالية، في حين سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 40.23 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.40 والمقاومة 42.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد