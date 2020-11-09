شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر النفط على ثباته فوق المقاومة المخترقة لنموذج العلم الصاعد، ليبقى التأثير الإيجابي لهذا النموذج فعالاً، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي يستهدف مستويات 39.30 ثم 41.30 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستويات 37.70 و37.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد