شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لاختراق مستوى 26.00، بانتظار اختراق مؤكد لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 26.88 الذي يمثّل محطتنا الإيجابية التالية. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 25.06. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.06 والمقاومة 26.88 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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