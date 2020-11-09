شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب قرب الهدف المنتظر عند 1967.90، ولا يزال التأثير الإيجابي لنموذج القاع المزدوج فعالاً، بانتظار تحفيز السعر على تخطي المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو 2008.80 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

وبشكل عام، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1934.86 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1940.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد