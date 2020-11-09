شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط الآن متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد الذي تستهدف مستويات 1.3250 ثم 1.3482 كمحطات رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب الثبات فوق 1.3000.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد