شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية مؤقتة لكنه يعود للارتفاع الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق هدفنا الممتد الذي يصل إلى 1.2011، مع التذكير بأن الاتجاه الصاعد المتوقع يشترط الثبات فوق 1.1785 والأهم فوق 1.1720.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.2000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد