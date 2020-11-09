شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الحمادي للتنمية والاستثمار ترتفع 73% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الحمادي للتنمية والإستثمار، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 72.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 47.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 34.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى زيادة تحويلات المرضى من مقام وزراة الصحة، بالإضافة إلى استمرار التحسن في أداء مستشفى فرع النزهة وزيادة كفاءة تشغيل الأصول، وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة انخفاض أرصدة القروض وانخفاض تكلفة الإقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 249 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 220 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 100.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 65.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 64.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.