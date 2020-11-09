شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الدوائية ترتفع 145% بالربع الثالث لتحسن المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 145% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 62.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 25.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 66.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 46.8 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى تحسن مبيعات القطاع الخاص ومبيعات قطاع التصدير بشكل رئيسي. كذلك حققت الشركة خلال الربع الحالي ارتفاعاً في إجمالي الربح بنسبة 17.3% نتيجة لتخفيض تكلفة المبيعات بشكل جوهري والتي كان من أهم أسبابها زيادة كفاءة الانتاج.

وارتفعت المبيعات إلى 379 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 342.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي ربح بلغ 130.2 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 195.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 67.7 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 221.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.