شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح باتك للاستثمار ترتفع 344% بالربع الثالث لزيادة الإيرادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 343.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 9.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 21.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 5.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

Advertisements

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الزيادة فى الربح التشغيلى للربع الحالى بمبلغ 15.9 مليون ريال وبنسبة 307% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتج من زيادة الايرادات التشغيلية بنسبة 65% والزيادة فى إجمال الربح بنسبة 112% بسبب تحقيق إيرادات من قطاع توريد المعدات الطبية عن طريق احدى الشركات التابعة.

وارتفعت المبيعات إلى 190.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 115.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 1.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 5.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 صافي خسائر بلغ 10.3 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.