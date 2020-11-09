شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يسجل أعلى مستوى فى شهرين بعد فوز "جو بايدن" بالرئاسة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، وسط معنويات قوية تسيطر على أسواق المال العالمية ، بعد فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن" رسميا بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.15% إلى 1.1898$ الأعلى منذ 15 أيلول/سبتمبر الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1880 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1880$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بعد تطورات انتخابات الرئاسة الأمريكية ،وعقب بيانات أفضل من التوقعات عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال تشرين الأول/أكتوبر.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، حققت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا قرابة 2% مقابل العملة الأمريكية ، فى ثاني مكسب أسبوعي فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تموز/يوليو الماضي.

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يعاذ هذا المكسب الأسبوعي الأكبر فى نحو أربعة أشهر إلى المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ،إقبالا واسعا على شراء العملات ذات المخاطر العالية ،وتراجعا كبيرا فى عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

فأسواق المال العالمية كانت تسعر فرصا أكبر لفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية ،وكانت التطورات الأخيرة لعملية فرز بطاقات الاقتراع فى الولايات المتحدة ، تعكس تقدما كبيرا لجو بايدن فى بعض الولايات المتأرجحة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى شهرين عند 92.13 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تجاوز جو بايدن عتبة 270 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي المطلوبة للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية يوم السبت ،عقب تقدمه المذهل فى ولاية بنسلفانيا والفوز بها رسميا على حسب القوانين الخاصة بالولاية ،وبنسلفانيا تمثل 20 صوتا من المجمع الانتخابي ، كما فاز بايدن بولاية نيفادا التي تملك 6 أصوات من المجمع الانتخابي ، ليقفز إجمالي أصوات جو بايدن من 264 صوتا إلى 290 صوتا ، ليصبح رسميا الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة.

من المتوقع أن يساعد فوز بايدن كثيرا فى إقرار تحفيز مالي ضخم فى الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد الأكبر فى العالم فى مكافحة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والمتوقع أيضا أن يتخذ بايدن نهجا أكثر حرية فى التجارة العالمية.