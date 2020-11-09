شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي بالقرب من الأدنى له في ثمانية أشهر أمام الين الياباني في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 12 من آذار/مارس الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 103.53 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.35، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 103.55، بينما حقق الأدنى له عند 103.19.

Advertisements

هذا وقد تابعنا كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء لاجتماعه الأخير والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% آنذاك والتأكيد على أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا ما استدعى الأمر، وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تسارع النمو إلى ما قيمته 92.9 متوافقة مع التوقعات مقابل 88.4 في آب/أغسطس الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في مؤتمر افتراضي للتكنولوجيا المالية يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة للاجتماع السادس عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا مؤخراً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 47.58 مليون ولقي 1,245,717 شخص مصرعهم في 219 دولة.