شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للأعلى لها في ثمانية أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 15 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في قمة الأفاق الأخضر عبر الأقمار الصناعية ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1894 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1882، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع خلال تداولات الجلسة عند 1.1896، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1876، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 1.1874.

Advertisements

هذا وتتطلع الأسواق للكشف من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تظهر اتساع الفائض إلي ما قيمته 17.2 مليار يورو مقابل 15.7 مليار يورو في آب/أغسطس الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين والتي تظهر اتساع الانكماش إلى ما قيمته 15.0 مقابل 8.3 في أيلول/سبتمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ما سوف يسفر عنه حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيسة بنك كليفلاند الاحتياطي الفيدرالي لوريتا ميستر في مؤتمر افتراضي للتكنولوجيا المالية يستضيفه بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي، ويذكر أن الاحتياطي الفيدرالي أبقى الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة للاجتماع السادس عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

بخلاف ذلك، لا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا مؤخراً، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 47.58 مليون ولقي 1,245,717 شخص مصرعهم في 219 دولة.