شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يفقد العزم السلبي- تحليل - 9-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بالرغم من تمركز سعر الزوج ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة إلا أن تعرضه حاليا لضغوط إيجابية قوية قد يفعل المسار التصحيحي الصاعد قبل وصوله لأي هدف سلبي جديد, ففي حال ثبات التداولات فوق محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 123.00 فإن ذلك سيزيد من فرص انجذاب السعر نحو 123.43 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو المقاومة الرئيسية والمتمثلة بمستوى 123.90.
استعادة الميل الهابط يحتاج من السعر تقديمه لإغلاق سلبي دون مستوى 122.40 ليفعّل ذلك المحاولات السلبية والتي قد تستهدف مستوى 121.60 و 121.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.75 و 123.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت
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