شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يهدد المسار الهابط-تحليل - 9-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات هذا الصباح موجه صاعدة قوية متجاوزا بذلك مستوى 135.85 ليستقر بذلك فوق مقاومة القناة الهابطة بهدف تعزز محاولة الانتقال للمسار الصاعد ليستقر بذلك قرب المتوسط المتحرك 55 والمتمثل بمستوى 136.45.

لتأكيد انتقال السعر للمسار الصاعد, يحتاج لاختراق المتوسط المتحرك 55 والثبات فوقه ليدعونا ذلك لترجيح اندفاعه بشكل أولي نحو 137.15 ومن ثم لتمتد التداولات نحو 138.35 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.80 و 137.15

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد