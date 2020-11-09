شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يعزز المسار الصاعد– تحليل - 9-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر البلاتين بالثبات فوق مستوى 892.00 ليعزز بذلك سيطرة الميل الصاعد والمتوقع سابقا لنلاحظ تجديده للضغط على العائق المستقر عند 920.00, استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي سيزيد من فرص اختراقه قريبا لهذا العائق وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 980.00 و 1030.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 980.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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