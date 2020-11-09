الاقتصاد

سعر النحاس يؤجل السلبية– تحليل -9-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر النحاس عن تأجيله للهجوم السلبي باختراقه مؤخرا للحاجز المستقر عند 3.1250 متأثرا بالضغوط الإيجابية الناتجة عن وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء, لذلك سنتخذ حاليا الميل الصاعد لحين استهدافه للمقاومة الرئيسية الممتدة نحو 3.2570 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1250 و 3.2570

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت

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