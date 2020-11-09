الدولار مقابل الفرنك يجتاز الهدف – تحليل - 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بتحقيق هدفنا المنتظر عند 0.9010 وحقق كسراً قوياً لهذا المستوى ليستقر دونه، مما يؤكد فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 0.8930.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9030 سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي لحظية وإجراء بعض التصحيح الصاعد قبل العودة للانخفاض من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8930 والمقاومة 0.9030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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