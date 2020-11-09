الدولار الأسترالي يزحف نحو الأعلى – تحليل - 09-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية بشكل هادئ ليصل إلى حاجز 0.7300، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف مستويات 0.7325 ثم 0.7413 كمحطات رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7230.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7230 والمقاومة 0.7370
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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