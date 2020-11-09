شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يخترق المقاومة – تحليل - 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر عقود خام برنت صعوداً بشكل قوي مع افتتاح تداولات اليوم ليخترق مستوى 40.23 ويستقر فوقه، مما يقود السعر للتحول نحو الارتفاع وإيقاف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، في طريقه لتحقيق أهداف إيجابية تبدأ عند 41.50 وتمتد إلى 43.00.

وبالتالي، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 40.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.40 والمقاومة 42.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد