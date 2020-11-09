شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفعّل السيناريو الإيجابي – تحليل - 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم افتتح سعر النفط تداولات اليوم بارتفاع قوي ليتخطى مستوى 38.00 ويستقر فوقه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد موضح بالصورة الفرعية، مما يعني بأن السعر يملك حافز إيجابي نتوقع أن يدفع التداولات لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، في طريقه لتحقيق مكاسب تبدأ عند 39.30 وتمتد إلى 41.30.

وبالتالي، فإن الميل الصاعد سيكون متوقعاً على المدى اللحظي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر مستويات 37.70 ثم 37.05 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 37.00 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد