شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليقترب من الهدف المنتظر عند 1967.90، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تمتد إلى 2008.80، مما يعني بأن السعر في طريقه لتخطي المستوى الأول وتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1934.86 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1940.00 والمقاومة 1990.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد