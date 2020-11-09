شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 09-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليقترب من الهدف المنتظر عند 1967.90، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج قاع مزدوج يملك أهداف إيجابية تمتد إلى 2008.80، مما يعني بأن السعر في طريقه لتخطي المستوى الأول وتحقيق مزيد من المكاسب المحتملة خلال الجلسات القادمة.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن كسر 1934.86 سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1940.00 والمقاومة 1990.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 09-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.