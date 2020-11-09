شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المركز المالي الكويتي تحصل على موافقة رسمية لإصدار سندات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة المركز المالي الكويتي، عن حصولها على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لإصدار سندات دين بقيمة لا تتجاوز 35 مليون دينار.
وجاءت الموافقة على إصدار سندات دين للطرح الخاص داخل دولة الكويت، وفقاً لأحكام الكتاب الـ11 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، بحسب بيان الشركة على الموقع الإلكتروني للبورصة.
وأوضحت أنه سيتم إعداد نشرة اكتتاب، على أن تستخدم الشركة عوائد إصدار السندات لأغراض عامة خاصة بها.
يشار إلى أن المركز المالي الكويتي "المركز" أعلن عن نجاحه في أكتوبر الماضي في التخارج من الاستثمار في أحد المشروعات الصناعية بمدينة فينيكس، بولاية أريزونا الأميريكية.
وتمكنت الشركة المدرجة بسوق الأسهم الكويتية مؤخرا، من بيع العقار وتحقيق معدل عائدٍ داخليٍ بلغ %17.44 لمستثمريه، متجاوزًا بهذا التقديرات الأولية.
ويتماشى هذا التخارج مع خطة العمل الأولية للاستثمار، والتي تتضمن الاستحواذ على مساحة صناعية تبلغ 15.91 فدانًا وتطويرها إلى مبنيين صناعيين بمساحة إجمالية قدرها 224471 قدمًا مربعة، والتخارج من العقارين بعد تأجيرهما.
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